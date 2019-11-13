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"Подфартило Потапу": Каменских в боди покрутила задом

"Подфартило Потапу": Каменских в боди покрутила задом
Анастасия Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Полураздетая артистка исполнила зажигательный танец

Анастасия Каменских находится в Мексике. Там она не только снимается в неглиже, но и выступает в таких откровенных нарядах, что поклонники буквально теряют головы. 

В сторис Instagram опубликованы ролики, на которых горячая дива показана в черных колготках, переливающемся боди и красном пиджаке. Она поет и танцует на сцене, энергично двигая "пятой точкой" и оголяя плечо. С обеих сторон от нее эротично извиваются девушки в облегающих комбинезонах.

В один из моментов, спустившись с невысокого постамента, артистка проходит ближе к зрителям. При этом она все также сексуально виляет ягодицами. Разгоряченным поклонникам остается только завидовать ее мужу. "Подфартилоло Потапу", – написали они в соцсети.

Настя Каменских не раз позволяла себе подобные шалости. Она может, надев мини, эффектно трясти ягодицами, носить такую короткую юбку, что приходится скрещивать ноги, пряча интимное место, и эротично изгибаться в бикини.

Фоторепортаж
Стринги и хоботы: как раздевается Каменских
Кадр youtube.com Фото: instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux Фото: instagram.com/kamenskux Фото: instagram.com/kamenskux
Полина ДОРОЖКИНА

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