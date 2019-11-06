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Настя Каменских, страдающая от мексиканской жары, может, судя по всему, носить только одежду, которая прикрывает лишь маленькие участки тела. На интервью для радио в Мехико красотка пришла в супермини. Юбка по размеру больше напоминала набедренную повязку. Даже заправленная рубашка оказалась длиннее и выглядывала снизу.
Поклонники не жалуются – им выпал шанс насладиться видом обнаженных ног артистки. Мужчины, как всегда, нашли Каменских неотразимой. Были и недовольные, раскритиковавшие певицу за позу (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Неестественная поза. Как кукла!" "Секси Бамбина" "Вот классная мода, заправлять рубашку в юбку до колен!😅🤭 Люблю тебя, @kamenskux" – написали комментаторы.
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