Звезде пришлось плотно скрестить ноги во избежание конфуза

Настя Каменских, страдающая от мексиканской жары, может, судя по всему, носить только одежду, которая прикрывает лишь маленькие участки тела. На интервью для радио в Мехико красотка пришла в супермини. Юбка по размеру больше напоминала набедренную повязку. Даже заправленная рубашка оказалась длиннее и выглядывала снизу.

Поклонники не жалуются – им выпал шанс насладиться видом обнаженных ног артистки. Мужчины, как всегда, нашли Каменских неотразимой. Были и недовольные, раскритиковавшие певицу за позу (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Неестественная поза. Как кукла!" "Секси Бамбина" "Вот классная мода, заправлять рубашку в юбку до колен!😅🤭 Люблю тебя, @kamenskux" – написали комментаторы.