Сексуальная звезда показала прелести крупным планом

Настя завела поклонников горячим фото из Мексики.

Каменских, судя по всему, страдает от жары на отдыхе. В своем Instagram певица выложила короткий ролик, где снялась в купальнике, показав крупным планом грудь.

"Уууу, как жаркооо", – пожаловалась она.

Бурная дискуссия развернулась под одним из свежих фото с Каменских в мини.

Часть пользователей снова принялась обсуждать будущее пополнение в семействе звезды, призвав не тянуть с рождением ребенка. Мужчины засыпали красотку комплиментами. Нашлись и критики, которые назвали Каменских порочной. Других же смутило отсутствие кольца на пальце артистки (орфография и пунктуация сохранены).

"Ух какая", "А где кольцо?" "Самолюбование – порок", – написали комментаторы.

Ранее Каменских засветила мохнатого паука.