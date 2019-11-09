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Анастасия Каменских отправилась в Мексику, чтобы представить свой провокационный клип на испанском языке на песню Elefante. Звезда рассказала о своей новинке местным журналистам, в телестудии которых зажгла.
Артистка опубликовала в Инстаграм-историях ролик телеканала Canal TVC. В видео знаменитость трясет "пятой точкой" рядом с двумя женщинами, повторяющими эротичные движения за ней.
Для эфира Каменских выбрала маленькое черное платье и туфли на шпильках.
Каменских не в первый раз показывает видео с эротичными движениями. Певица заметно похудела в последнее время и начала с гордостью демонстрировать свою точеную фигуру, то и дело оголяя пышные формы.
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