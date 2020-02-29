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Прилизанная Каменских завернулась в сетку и выставила грудь напоказ

Прилизанная Каменских завернулась в сетку и выставила грудь напоказ
Настя Каменских. Фото: www.instagram.com/kamenskux/
Самое интересное исполнительница хита Lollipop скромно прикрыла перьями

Настя Каменских готовится к весне – возможно, поэтому для концерта она выбрала игривый наряд в нежных оттенках, подчеркнувший все изгибы ее роскошной фигуры.

На своей странице в Инстаграм жена Потапа опубликовала фото, где позирует в платье-сетке с вырезом до пояса, на которое нашиты перья. Наряд позволяет рассмотреть ноги красотки и ее грудь. Волосы Настя пригладила и украсила заколками. Снимок дополнял фон с бабочками и искусственная сакура

"Say hello to spring!" (Скажи весне "Привет!". – Прим.ред.) – написала она под снимком.

Пользователи не смогли пройти мимо такого великолепия и восхитились неотразимой Каменских (орфография и пунктуация сохранены).

"Богиня АФРОДИТА" "Обалденно! Как красиво когда не такая кудрявая" "Супер платье" "Обалденная фотка", – написали комментаторы.

Ранее почерневшая Каменских снялась в прозрачном топе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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