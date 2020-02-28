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Сросшиеся брови и гигантский рот: внешность Каменских изменилась

Сросшиеся брови и гигантский рот: внешность Каменских изменилась
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена рэпера Потапа стала выглядеть по-другому

Настя Каменских записала видео, лежа в постели. Украинская звезда крупным планом снимала свое лицо. В ролике видны сросшиеся брови артистки, большие губы, изменившийся нос и челюсть.

Никаких операций на лице певица на самом деле не делала. Все перемены стали возможны благодаря специальному фильтру на смартфоне.

В жизни жена рэпера Потапа выглядит совсем по-другому. Подписчики восхищаются ее фигурой, а в клипах она демонстрирует свою красоту и сексуальность. В последнем видео "Lollipop" певица снималась в кружевном топе и обтягивающих штанах.

Образ артистки пользователям "Инстаграм" понравился, а вот к словам ее песен они относятся скептически.

"Прекрасная", "Красиво, черт", "Неподражаемая и шикарная", "Ты стала молодеть", "Огонь", – пишут восторженные подписчики.

Ранее Настя Каменских показала вид сзади в обтягивающих штанах и прозрачном корсете.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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