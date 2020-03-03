Артистка обратилась к украинскому военному со сцены

Настя Каменских и ее муж Потап поприветствовали участника одного из музыкальных шоу лозунгом "Слава Украине!". Так артисты отреагировали на выступление лейтенанта Вооруженных сил страны в программе "Голос страны".

Участник исполнил песню на слепых прослушиваниях, после чего судьи повернулись к нему. Узнав, что перед ними стоит военный, Потап встал с места и прокричал: "Мы очень уважаем наши Вооруженные силы. Правда? Слава Украине!" Настя, на которой был лифчик и прозрачная блузка, подхватила: "Героям слава!". После этого рэпер сказал, что восхищается работой военных, считая их настоящими героями. Не скрывая эмоций, он добавил, что хотел бы пожать руку лейтенанту.

Чувства судей за кулисами разделила и ведущая "Голоса страны" Екатерина Осадчая. Она отметила, что Тина Кароль, которая повернулась к участнику шоу, не знала, что он военный. Члены жюри проекта, комментируя выступление участника, восхищались не только его профессией, но и исполнением песни.

Лозунг "Слава Украине!" не только является официальным приветствием в Вооруженных силах Украины, но и широко распространен у националистов.

Ранее Настя Каменских обсудила с Потапом вокалисток для музыкального шоу. Артистка залезла на кресло в полупрозрачном мини-платье.