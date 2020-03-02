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Каменских в коротком полупрозрачном платье затмила всех на шоу

Каменских в коротком полупрозрачном платье затмила всех на шоу
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена Потапа стала членом жюри музыкального конкурса

Настя Каменских не только поет зажигательные песни и позирует в откровенных нарядах. Недавно исполнительница хитов "Lollipop" и "Elefante" вместе с мужем Потапом стала членом жюри популярного музыкального телешоу. 

На прослушивания в команду к рэперу пришли много не просто талантливых, но и очень красивых артисток. Однако его жена затмила всех. Брюнетка была в очень коротком черном платье с прозрачными вставками. Наряд выгодно подчеркнул длинные ноги звезды и ее пышную грудь. Фанаты не зря восхищаются певицей: она тратит немало времени на уход за собой.

Полюбоваться очередным пикантным образом артистки можно на ее странице в "Инстаграм".

Настя Каменских любит сниматься в откровенных нарядах. В ролике на песню "Lollipop" она показалась в кружевном топе и брючках c разрезами, а в клипе на композицию "Elefante" станцевала в кожаных микрошортах.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Валентина МАЙОРОВА

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