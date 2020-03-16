Каменских раскрыла свой способ борьбы с коронавирусом

Певица поделилась секретами с поклонниками

Настя Каменских рассказала в социальных сетях, как надо бороться инфекцией COVID-19. Артистка поделилась открытием после утренней пробежки.

В историях в своем "Инстаграм"-аккаунте Каменских опубликовала совместную фотографию с мужем и профессиональным фитнес-тренером на утренних занятиях. Компания стоит в спортивных костюмах и шапках, Потап при этом состроил для снимка гримасу.

Снимок певица подписала: "Спорт и хорошее настроение – это лучшие способы поддерживать иммунитет".





Такую же фотографию разместил у себя инструктор звездной пары, который поделился с подписчиками, что регулярная пробежка наполняет организм энергией на целый день.

Для профилактики коронавируса специалисты советуют регулярно дезинфицировать руки и телефон и укреплять иммунитет.

Ранее "Утро" рассказало, что Каменских в прозрачном лифчике прокричала бандеровский клич.