Особо впечатлительные люди из-за разбушевавшегося коронавируса ждут конца света

Весь мир охватила паника за ближайшее будущее. Человечество в связи с пандемией коронавируса со всей серьезностью готовится к Судному дню.

Набеги россиян на магазины, в которых буквально на прошлой неделе наблюдался дефицит гречки и туалетной бумаги, – это еще цветочки. Особо беспокойным предлагают переждать апокалипсис в уютном коттедже. Не остров, конечно, где спрятался футболист Криштиану Роналду, но тоже безопасное место.

Пользователь сервиса объявлений "Авито" выставил на продажу дом, который расположен "в крайней тупиковой деревне". В ее окрестностях, по мнению продавца, созданы все условия для выживания в тотальной изоляции.

"Спасите деньги от инфляции, пока они не обесценились", – придумал еще одну маркетинговую уловку автор объявления.

Состоятельные россияне в страхе заболеть коронавирусом даже закупают аппараты искусственной вентиляции легкий (ИВЛ), пишет The Moscow Times. Подготовка к Судному дню затронула и торговые сети.

В "Ашанах", например, покупателей заготовлены продуктовые корзины для паникеров, так называемые "Тележки апокалипсиса". Чтобы покупатели не ходили по торговому залу, в ней собраны самые необходимые товары для тех, кто ждет конца света.

Напомним, вирус COVID-19 захватил мир в 2020 году. Власти многих регионов России идут на крайние меры, чтобы уберечь людей от китайской угрозы. На данный момент, согласно данным сайта "Стопкоронавирус.рф", новую инфекцию подхватили 658 жителей страны, 163 из них заразились за последние сутки.