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Турки прогоняют коронавирус в Россию

Турки прогоняют коронавирус в Россию
Фото: Altan Gocher/www.globallookpress.com
Смертельно опасную инфекцию некоторые хотят использовать как оружие против врагов

Популярный исполнитель национальных песен в Турции Фикрет Симсек воспользовался пандемией коронавируса, чтобы поднять свой рейтинг среди русофобов.

Новый хит певца называется "Убирайся отсюда". В ней Симсек обращается к вирусу с просьбой скорее покинуть территорию Турции и поразить врагов, среди которых главные – это Россия, США, Египет, Сирия и Греция. Песня быстро набрала популярность, ее транслируют все местные СМИ, передает Greek City Times.

По последним данным, в Турции зафиксировано свыше 9,2 тыс. зараженных коронавирусом, умерли от заболевания более 130 человек.

Россия отменила все рейсы в Турцию с 23 марта из-за пандемии. 

Николай ВИКТОРОВ

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