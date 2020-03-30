Смертельно опасную инфекцию некоторые хотят использовать как оружие против врагов

Популярный исполнитель национальных песен в Турции Фикрет Симсек воспользовался пандемией коронавируса, чтобы поднять свой рейтинг среди русофобов.

Новый хит певца называется "Убирайся отсюда". В ней Симсек обращается к вирусу с просьбой скорее покинуть территорию Турции и поразить врагов, среди которых главные – это Россия, США, Египет, Сирия и Греция. Песня быстро набрала популярность, ее транслируют все местные СМИ, передает Greek City Times.

По последним данным, в Турции зафиксировано свыше 9,2 тыс. зараженных коронавирусом, умерли от заболевания более 130 человек.

Россия отменила все рейсы в Турцию с 23 марта из-за пандемии.