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Москвичей ждет четвертый месяц зимы

Температура составит при этом шесть градусов тепла

Специалисты Центра погоды "Фобос" предупредили москвичей о приходе "четвертого месяца зимы". Погода будет переменчивой: по ночам станет идти снег, не исключено, что на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха ночью не поднимется выше 3 градусов тепла, днем потеплеет до 6. Синоптики уверяют, что вторая половина весны не будет такой комфортной, как первая. "Рассчитывать на наступление метеорологической весны пока не приходится" – заверили в "Фобосе".

При этом отмечается аномально высокая температура воздуха даже для полноценного марта в России. На территории РФ теплеет в несколько раз быстрее, чем в других государствах. По докладу Росгидромета, побиты все температурные рекорды за последние 140 лет

Полина ЛЕДОВСКИХ

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