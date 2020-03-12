На территории нашей страны теплеет в несколько раз быстрее, чем в остальных странах

В 2019 г. темпертура воздуха в РФ была на два градуса выше нормы. О масштабах погодной аномалии рассказали в Росгидромете.

По словам специалистов, скорость роста среднегодовой температуры на территории нашей страны за последние десять лет превысила показатели других стран в 2,5 раза. Кроме того, осадков выпало также на 8% больше, говорится в докладе Росгидромета.

Температура бьет рекорды последних 140 лет. После аномально теплой зимы синоптики пообещали россиянам и жаркую весну, которая сразу же перейдет в лето. Впрочем, в середине марта жителям Москвы сначала придется пережить небольшие заморозки.

В четверг, 12 марта, в столице будет облачно и дождливо, столбики термометров могут колебаться в пределах +6 ... +8°C, сообщает сайт Гидрометцентра. Порывы юго-западного ветра достигнут 17 м/с, а атмосферное давление будет держаться на отметке в 734 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили о сезоне пожаров, который в нынешнем году из-за потепления начался раньше срока.