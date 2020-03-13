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Штормовой ветер и магнитные бури: чего ждать от "дня неприятностей"

Штормовой ветер и магнитные бури: чего ждать от "дня неприятностей"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В пятницу 13-го жителям столицы нужно соблюдать особую осторожность

В Москве в конце рабочей недели – штормовой ветер, из-за чего в городе объявили "оранжевый" уровень погодной опасности. Кроме того, местные жители почувствуют заметное недомогание из-за магнитных бурь.

Порывы юго-западного ветра в столице достигнут 20 м/с, а также пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра. Температура воздуха составит +5 ... +7°C.

В течение дня ветер может усилиться до 25 м/с, из-за чего в Москве и Подмосковье объявили "оранжевый" уровень опасности, пишет "Интерфакс". По этой же причине на Воробьевых гора временно закрыли канатную дорогу, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Погода начала портиться накануне. В ночь с 12 на 13 марта в столице было повалено около 20 деревьев, которые повредили стоящие под ними машины, сообщает "Интерфакс".

С пятницей 13-го, роковым днем для суеверных людей, совпала также сильная магнитная буря. Метеозависимые в этот день почувствуют усталость, головные боли и сонливость. Поэтому лучше исключить сильные нагрузки и уделить больше внимания своему рациону.

Пережить черный день поможет и отказ от новых дел и проектов – они все равно обернуться неудачей. Согласно приметам, в пятницу 13-е необходимо соблюдать особую осторожность.

Ранее ученые рассказали, чем еще опасны магнитные бури и как их пережить без вреда для здоровья.

Карина СИРАЗОВА

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