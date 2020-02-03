У жителей Земли начнутся проблемы со здоровьем уже 5 февраля

Несколько мощных магнитных бурь обрушились на Землю в начале последнего зимнего месяца: вспышки на солнце начались 2 февраля и закончатся лишь завтра. Впрочем, последствия геомагнитной активности люди почувствуют не ранее 5 февраля. Ученый рассказал, чем опасны магнитные бури.



Вспышки на солнце могут вывести из строя технику и привести к радиационному облучению пассажиров реактивных самолетов, именно поэтому современная наука тщательно следит за земным магнитным полем, объяснил "Российской газете" заведующий Комплексной магнито-ионосферной обсерваторией Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН Равиль Рахматулин.

После солнечной вспышки Земля попадет в выброшенный им поток сгустка материи, пояснил ученый. Из-за этого и происходят магнитные бури, но на нашей планете проявляются не сразу, а через два – три дня, сообщает "Вечерняя Москва". Однако относительно их влияния на здоровье и самочувствие людей в мировом научном сообществе к единому выводу так и не пришли, пишет "Мир24".

Ранее специалисты предупреждали о нескольких вспышках солнечной активности в феврале. Из-за магнитных бурь люди почувствуют сильные головные боли и скачки давления.