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Чего нельзя делать во время магнитной бури

Чего нельзя делать во время магнитной бури
Фото: z03/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций

Как сообщалось ранее, в начале февраля на Землю обрушится магнитная буря. Часто метеозависимые люди в это время чувствуют себя неважно. Однако если следовать рекомендациям медиков, есть шанс существенно облегчить себе жизнь в эти дни.

Итак, во время магнитной бури врачи рекомендуют сократить употребление спиртного. Рацион тоже стоит скорректировать и отдать предпочтение более легким блюдам, овощам и фруктам и на время позабыть о жирном и жареном.

Любителям крепкого чая и кофе тоже не стоит увлекаться этими напитками во время магнитной бури. Замените их травяными настоями.

На самочувствие может влиять даже одежда, отмечает сайт "Катунь-24". Так, от тесных и синтетических нарядов лучше отказаться. То же касается и тяжелой одежды из меха.

Ранее астрономы дали прогноз по солнечной активности на 2020 год. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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