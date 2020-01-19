Нибиру
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Как сообщалось ранее, в начале февраля на Землю обрушится магнитная буря. Часто метеозависимые люди в это время чувствуют себя неважно. Однако если следовать рекомендациям медиков, есть шанс существенно облегчить себе жизнь в эти дни.
Итак, во время магнитной бури врачи рекомендуют сократить употребление спиртного. Рацион тоже стоит скорректировать и отдать предпочтение более легким блюдам, овощам и фруктам и на время позабыть о жирном и жареном.
Любителям крепкого чая и кофе тоже не стоит увлекаться этими напитками во время магнитной бури. Замените их травяными настоями.
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