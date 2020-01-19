Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций

Как сообщалось ранее, в начале февраля на Землю обрушится магнитная буря. Часто метеозависимые люди в это время чувствуют себя неважно. Однако если следовать рекомендациям медиков, есть шанс существенно облегчить себе жизнь в эти дни.

Итак, во время магнитной бури врачи рекомендуют сократить употребление спиртного. Рацион тоже стоит скорректировать и отдать предпочтение более легким блюдам, овощам и фруктам и на время позабыть о жирном и жареном.

Любителям крепкого чая и кофе тоже не стоит увлекаться этими напитками во время магнитной бури. Замените их травяными настоями.

На самочувствие может влиять даже одежда, отмечает сайт "Катунь-24". Так, от тесных и синтетических нарядов лучше отказаться. То же касается и тяжелой одежды из меха.

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