Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Мощный удар: Землю накроет магнитная буря

Мощный удар: Землю накроет магнитная буря
Фото: pixabay.com
Метеозависимые люди будут страдать несколько дней подряд

Во вторник, 14 января, Землю накроет мощная магнитная буря, которая будет продолжаться до 17 января. В этот период метеозависимые люди почувствуют сильные головные боли, повышение давления и резкое ухудшение самочувствия, предупредили эксперты.

По их словам, магнитную вспышку вызвало недавнее лунное затмение. Действие бури распространится и на 18 января, сообщает MagadanMedia.ru. Из-за всплесков солнечной активности у многих может произойти резкая смена настроения и расстройство сна.

Чтобы пережить магнитную бурю без проблем со здоровьем, специалисты советуют больше спать и гулять на свежем воздухе, пить необходимое количество жидкости. Также нужно избегать мест большого скопления людей.

Следующая магнитная ожидается совсем скоро – со 2 по 4 февраля, объявили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Лунное затмение, которое прозвали "волчьим", можно было наблюдать с 10 на 11 января. По словам астрологов, оно повлияло на перепады настроения многих и самочувствие в целом.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей