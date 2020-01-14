Метеозависимые люди будут страдать несколько дней подряд

Во вторник, 14 января, Землю накроет мощная магнитная буря, которая будет продолжаться до 17 января. В этот период метеозависимые люди почувствуют сильные головные боли, повышение давления и резкое ухудшение самочувствия, предупредили эксперты.

По их словам, магнитную вспышку вызвало недавнее лунное затмение. Действие бури распространится и на 18 января, сообщает MagadanMedia.ru. Из-за всплесков солнечной активности у многих может произойти резкая смена настроения и расстройство сна.

Чтобы пережить магнитную бурю без проблем со здоровьем, специалисты советуют больше спать и гулять на свежем воздухе, пить необходимое количество жидкости. Также нужно избегать мест большого скопления людей.

Следующая магнитная ожидается совсем скоро – со 2 по 4 февраля, объявили специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Лунное затмение, которое прозвали "волчьим", можно было наблюдать с 10 на 11 января. По словам астрологов, оно повлияло на перепады настроения многих и самочувствие в целом.