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Активность Солнца растет: когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури

Активность Солнца растет: когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Фото: www.globallookpress.com
Астрономы озвучили прогноз

Солнечная активность начнет расти в новом 2020 году. Максимума она достигнет через пять лет, в 2025-м. Такой прогноз дал сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

"Тогда можно ожидать и вспышки на Солнце, и магнитные бури – процессы, которые имеют значительно более высокий уровень энергии", – цитирует эксперта "Обозреватель".

О росте солнечной активности говорят пятна, добавил он. Эти охлажденные участки поверхности светила – источник мощной энергии, которая и вызывает магнитные бури.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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