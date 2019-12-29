Астрономы озвучили прогноз

Солнечная активность начнет расти в новом 2020 году. Максимума она достигнет через пять лет, в 2025-м. Такой прогноз дал сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

"Тогда можно ожидать и вспышки на Солнце, и магнитные бури – процессы, которые имеют значительно более высокий уровень энергии", – цитирует эксперта "Обозреватель".

О росте солнечной активности говорят пятна, добавил он. Эти охлажденные участки поверхности светила – источник мощной энергии, которая и вызывает магнитные бури.