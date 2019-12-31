Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Без хвои и икры: экипаж МКС ожидает длинная новогодняя ночь

Без хвои и икры: экипаж МКС ожидает длинная новогодняя ночь
Фото: commons.wikimedia.org/NASA
Космонавты встретят 2020 год несколько раз

Обитателям Международной космической станции (МКС) предстоят трудные сутки. Новый год они встретят на рабочем посту. Об этом рассказали в Роскосмосе.

В этом году удалось вовремя доставить на орбиту деликатесы и подарки. Так что на праздничном столе будут орехи, мед, оливки, сладости, клюква, лук и чеснок. Прислали и мандарины – ими космонавты украсили российский сегмент МКС. А вот черной икрой ребят решили в этот раз не баловать. Елка тоже будет только нарисованная, передает сайт kp.ru. Но это не помешает весело отметить наступление 2020 года. Причем, у космонавтов есть возможность сделать это несколько раз.

"Мы делаем 16 оборотов вокруг Земли и имеем возможность встречать Новый год 16 раз. Но если встречать Новый год 16 раз, каждые 1,5 часа, – сил просто не хватит. Поэтому мы обязательно встречаем Новый год по Москве, по Хьюстону и по родным местам других членов экипажа", – приводит Пятый канал слова  летчика-космонавта Андрея Борисенко.

Так что в этот раз отмечать Новый год на МКС будут как минимум трижды, ведь на станции сейчас, помимо двух россиян и трех американцев, находится итальянец. Видеопоздравление с орбиты опубликовано на сайте Федералпресс.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей