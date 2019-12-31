Космонавты встретят 2020 год несколько раз

Обитателям Международной космической станции (МКС) предстоят трудные сутки. Новый год они встретят на рабочем посту. Об этом рассказали в Роскосмосе.

В этом году удалось вовремя доставить на орбиту деликатесы и подарки. Так что на праздничном столе будут орехи, мед, оливки, сладости, клюква, лук и чеснок. Прислали и мандарины – ими космонавты украсили российский сегмент МКС. А вот черной икрой ребят решили в этот раз не баловать. Елка тоже будет только нарисованная, передает сайт kp.ru. Но это не помешает весело отметить наступление 2020 года. Причем, у космонавтов есть возможность сделать это несколько раз.

"Мы делаем 16 оборотов вокруг Земли и имеем возможность встречать Новый год 16 раз. Но если встречать Новый год 16 раз, каждые 1,5 часа, – сил просто не хватит. Поэтому мы обязательно встречаем Новый год по Москве, по Хьюстону и по родным местам других членов экипажа", – приводит Пятый канал слова летчика-космонавта Андрея Борисенко.

Так что в этот раз отмечать Новый год на МКС будут как минимум трижды, ведь на станции сейчас, помимо двух россиян и трех американцев, находится итальянец. Видеопоздравление с орбиты опубликовано на сайте Федералпресс.