Восточный стал настоящей бедой России

Владимир Путин сурово поговорил с представителями Роскосмоса в ходе декабрьских совещаний в Сочи. Как заявил в интервью "России 24" вице-премьер Юрий Борисов, "это был очень жесткий и серьезный разговор". По его словам, уже создана и работает комиссия, которая к 20 января должна назвать президенту причины срывов работ по Роскосмосу, а также способы решить проблемы.

В декабре сошел с орбиты российский спутник "Метеор-М", который, по данным Роскосмоса, испытал внешнее воздействие. Ракета-носитель запускалась с космодрома Восточный, с которым ранее был связан крупный коррупционный скандал.

Кроме "Метеора-М", на борту ракеты находились 17 спутников иностранных компаний. Позже премьер-министр Дмитрий Медведев назвал падение не выведенный спутник на орбиту "репутационной проблемой для космической отрасли".

С самим космодромом Восточный тоже все не так гладко. Как заявлял Дмитрий Рогозин, его нужно срочно достраивать, и если это не сделать сейчас, некоторые объекты могут разрушиться. Параллельно необходимо строить вторую очередь космодрома и работать над тяжелой ракетой "Ангара".

Год назад на стартовом сооружении Восточного обнаружили серьезный дефект, который мог спровоцировать аварии.