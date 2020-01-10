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Час Икс: как рассмотреть лунное затмение

Самый лучший обзор на небе откроется в 22 по мск

Сегодня ночью закроется коридор затмений, который распахнул свои двери 26 декабря. Прошедшие 15 дней стали судьбоносными для поклонников астрологии. 

Две с лишним недели назад наблюдалось солнечное затмение. Сейчас – время лунного. Кстати, именно сегодняшнее станет самым глубоким в 2020 году. 

Полутеневое лунное затмение придется в ночь с 10 на 11 января и продлится более 4 часов. В отличие от солнечного, его смогут увидеть все россияне. Самый лучший обзор откроется около 22 часов по мск, отметила научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

"Полутеневое затмение Луны начнется в 20.08 и завершится в 00.12. Для того чтобы как можно лучше увидеть действо, достаточно посмотреть на небо и найти Луну. Кроме того, любой желающий может устроить фотоохоту, запечатлев редкое явление на камеру", – цитирует специалиста "Подмосковье сегодня". 

Всего на 2020 год придется 4 полутеневых лунных затмения.

Напомним, в период между затмениями астрологи советовали избегать ссор и конфликтных ситуаций. 

Ксения АНДРЕЕВА

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