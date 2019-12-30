Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Морозы и метель: Новый год начнется с похолодания

Морозы и метель: Новый год начнется с похолодания
Фото: www.globallookpress.com
В начале января температура опустится до -8°C

Перед Новым годом в Москву придет настоящая метель и похолодание. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на 2 января еще холодная погода будет, температура понизится до 7-8 градусов со знаком минус, а затем днем начнется повышение температуры", – рассказал Вильфанд. По его словам, в четверг температура составит от -2°C до +3°C и продержится до субботы, 4 января. Осадков синоптики не обещают, однако давление будет ниже нормы, сообщает ТАСС.

Уже сегодня жителей столицы после полудня ждет сильная метель с порывами ветра до 18 м/с, передает ТАСС. Снег покроет землю приблизительно на 3 – 4 см и будет идти до позднего вечера, пишет "Вечерняя Москва". В Москве 30 и 31 декабря объявили "желтый" уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в последний день этого года жителей столицы ждут резкие перепады давления из-за смены температур и обрушится жуткая магнитная буря.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей