В начале января температура опустится до -8°C

Перед Новым годом в Москву придет настоящая метель и похолодание. Об этом сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на 2 января еще холодная погода будет, температура понизится до 7-8 градусов со знаком минус, а затем днем начнется повышение температуры", – рассказал Вильфанд. По его словам, в четверг температура составит от -2°C до +3°C и продержится до субботы, 4 января. Осадков синоптики не обещают, однако давление будет ниже нормы, сообщает ТАСС.

Уже сегодня жителей столицы после полудня ждет сильная метель с порывами ветра до 18 м/с, передает ТАСС. Снег покроет землю приблизительно на 3 – 4 см и будет идти до позднего вечера, пишет "Вечерняя Москва". В Москве 30 и 31 декабря объявили "желтый" уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в последний день этого года жителей столицы ждут резкие перепады давления из-за смены температур и обрушится жуткая магнитная буря.