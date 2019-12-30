Уходящий год стал самым теплым за почти 130 лет

В России ожидается аномально теплый январь. На большей части территории страны температура будет значительно выше нормы. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномалии также ожидаются в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке, но уже отрицательные – температура опустится ниже привычных показателей, рассказал Вильфанд на пресс-конференции в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Температура в уходящем 2019 г. часто превышала норму, и средние показатели стали самыми высокими за за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России с 1891 года. Так, по словам синоптика, этот год признан самым теплым в России за последние 128 лет, а также почти догнал абсолютный рекорд самого теплого на Земле 2016 г., передает "Интерфакс".

Синоптики рассказали, что перед потеплением в начале января ожидаются небольшие морозы, а сегодня в Москву придет сильная метель. Завтра жителей столицы ждут резкие перепады давления из-за смены температур и жуткая магнитная буря.