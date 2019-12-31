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Новый год порадует москвичей и гостей столицы по-настоящему зимней погодой, несмотря на небольшое потепление днем. Об этом рассказал синоптик.
В течение дня 31 декабря снег слегка подтает,сообщил РИА "Новости" главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец,. Ночью, по его словам, станет холоднее.
"Температура пойдет в минуса, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега", – добавил он.
Давление 31 декабря будет низкое – всего 730 мм ртутного столба.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем