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В Москве в новогоднюю ночь ударит мороз

Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +2, а к вечеру начнет холодать

Новый год порадует москвичей и гостей столицы по-настоящему зимней погодой, несмотря на небольшое потепление днем. Об этом рассказал синоптик.

В течение дня 31 декабря снег слегка подтает,сообщил РИА "Новости" главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец,. Ночью, по его словам, станет холоднее. 

"Температура пойдет в минуса, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега", – добавил он.

Давление 31 декабря будет низкое – всего 730 мм ртутного столба. 

Полина ИВАНОВА

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