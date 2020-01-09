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Опасное затмение: что нельзя делать в "волчье" полнолуние

Опасное затмение: что нельзя делать в "волчье" полнолуние
Фото: pixabay.com
В пятницу нужно быть внимательными к себе

В пятницу, 10 января, все россияне, которым повезет с погодой, будут наблюдать почти полное лунное затмение – более 90% светила скроется от глаз людских.

Затмение произойдет во время январского полнолуния, которое в народе именуют "волчьим", напоминает "МК". В суровые зимние ночи часто можно услышать вой волков – отсюда и название. Астрологи предупреждают, что в это непростое время возможны резкие перепады настроения, что может вызвать серьезные конфликты. Эксперты утверждают, что в ночь на 10 января нужно сосредоточиться на себе: не делиться с окружающими переживаниями и не перекладывать на них ответственность за собственные проблемы. 

Даже и без затмения полнолуние влияет на живущих на Земле. В 2013 г. швейцарские ученые обнаружили, что при полной Луне люди с трудом засыпают, даже если светило им не видно. Возможно, этот фактор влияет на увеличение числа аварий на дорогах. 

В нынешнем году произойдет шесть затмений: два солнечных и 4 лунных, сообщается на сайте Московского планетария.

Ранее стало известно, что принесут затмения в наступившем году.

Валентина МАЙОРОВА

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