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Американские солдаты посвятили человечество в тайны НЛО. Они открыто поведали о том, что обсуждают загадочный объект, который попался на глаза авианосцу "Нимиц" в ноябре 2004 году.
ВМС США посвящают даже этому событию брифинги, передает интернет-издание Vice. Тогда у побережья Мексики в Тихом океане был обнаружен НЛО, которого из-за схожести с мятными леденцами окрестили Tic Tac, уточняет "Царьград".
По версии американских военных, он обладал сверхзвуковой скоростью и устремлялся в небо из вертикального положения. Однако детали происходящего они все же утаили.
Известно, что существуют секретные слайды и видео, которые не предназначены для посторонних глаз, поскольку на кону находится нацбезопасность США.
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