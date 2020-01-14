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Американские военные проболтались про НЛО

Американские военные проболтались про НЛО
Фото: pixabay.com
Представители ВМС США обнаружили загадочный объект еще в ноябре 2004 года

Американские солдаты посвятили человечество в тайны НЛО. Они открыто поведали о том, что обсуждают загадочный объект, который попался на глаза авианосцу "Нимиц" в ноябре 2004 году. 

ВМС США посвящают даже этому событию брифинги, передает интернет-издание Vice. Тогда у побережья Мексики в Тихом океане был обнаружен НЛО, которого из-за схожести с мятными леденцами окрестили Tic Tac, уточняет "Царьград"

По версии американских военных, он обладал сверхзвуковой скоростью и устремлялся в небо из вертикального положения. Однако детали происходящего они все же утаили.

Известно, что существуют секретные слайды и видео, которые не предназначены для посторонних глаз, поскольку на кону находится нацбезопасность США.


Ксения АНДРЕЕВА

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