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Удивительный объект открыли в начале января астрономы: они обнаружили астероид, которые двигается по траектории внутри орбиты Венеры.
Как сообщает Phys.org, небесное тело вычислил астрофизик Джанлука Мази. Впервые астероид заметили 4 января. Чуть позже выяснилось, что объект никогда не покидал пределов Венеры. Ранее астрофизики не сталкивались ни с чем похожим.
Существование аномального небесного тела Мази удалось подтвердить с помощью виртуального телескопа "Елена". Ученый отметил, что съемка астероида была трудной: он находился слишком низко на небе. Новый объект получил название 2020 AV2.
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