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Рядом с Венерой нашли странный летающий объект

Рядом с Венерой нашли странный летающий объект
Фото: pixabay.com
Недалеко от Земли существует загадочное небесное тело

Удивительный объект открыли в начале января астрономы: они обнаружили астероид, которые двигается по траектории внутри орбиты Венеры.

Как сообщает Phys.org, небесное тело вычислил астрофизик Джанлука Мази. Впервые астероид заметили 4 января. Чуть позже выяснилось, что объект никогда не покидал пределов Венеры. Ранее астрофизики не сталкивались ни с чем похожим.

Существование аномального небесного тела Мази удалось подтвердить с помощью виртуального телескопа "Елена". Ученый отметил, что съемка астероида была трудной: он находился слишком низко на небе.  Новый объект получил название 2020 AV2. 

Валентина МАЙОРОВА

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