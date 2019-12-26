Високосный год приготовил сюрпризы для каждого знака зодиака

На судьбы людей в наступающем году на будут оказывать влияние целых три ретроградных планеты: Меркурий, Марс и Венера. Поэтому год обещает быть по-настоящему напряженным, предупреждают ведущие астрологи. Редакция "Утра" собрала лучшие предсказания от специалистов в единый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.

Планета Меркурий регулирует деловое общение, продажи и покупки, а также компьютерные коды, путешествия и транспорт. Если Меркурий становится ретроградным, иными словами, "спит", во всех этих сферах деятельности начинаются сбои.

Когда в небесах царствует ретроградная Венера, нужно забыть о свадьбах, отложить на потом дорогие покупки и не экспериментировать с внешностью. Этот период продлится с 5 мая по 25 июня. Ретроградный Марс, вступающий в силу с 9 сентября, будет неблагоприятен для занятий спортом и бизнесом.

Овен

В високосном году люди, рожденные под этим знаком зодиака, добьются поставленных целей, преодолевая любые препятствия. Ретроградные планеты им не помешают.

Телец

Для Тельцов 2020 г. обещает стать успешным – их ждет финансовый успех и продвижение в карьере. Кроме того, наступающий год откроет для рожденных в апреле и мае новые горизонты.

Близнецы

У Близнецов возможны конфликты с окружающими и неурядицы на работе. Им нужно оставаться искренними и прямодушными, тогда никакие ретроградные планеты не смогут повредить их планам.

Рак

Чувствительных Ракиов ждут серьезные перемены в личной жизни. Их любовные отношения укрепятся, если выдержат появившиеся трудности, но могут и рухнуть под натиском жизненных неурядиц.

Лев

Львы с новым энтузиазмом будут заниматься текущими делами, игнорируя все ретроградные планеты разом. Их силы вырастут, а успехи не заставят себя ждать, при условии, что они будут внимательны к близким людям.

Дева

Рассудительным Девам наступающий год принесет большую любовь. Те представители знака, кто еще не связал себя узами брака, наконец-то, сделают решительный шаг. А у семейных Дев отношения с супругами заиграют новыми красками.

Весы

Для Весов 2020 г. станет годом осмысления жизни. Под влиянием ретроградных планет рожденные в сентябе и октябре избавятся от лишних людей и по-новому оценят тех, кто им дорог.

Скорпион

Хладнокровных и решительных Скорпионов в наступающем году ждет непростой выбор в нелегкой жизненной ситуации. Поскольку представители этого знака не привыкли отступать перед трудностями, они достойно справятся со всеми неприятностями.

Стрелец

Стрельцам ретроградные планеты помогут найти свое истинное призвание. Звезды советуют уделять в 2020 г. побольше времени построению карьеры и общению с близкими: именно в семье рожденных в ноябре и декабре ждут поддержка и понимание.

Козерог

Настойчивые Козероги будут успешны во всех своих делах в наступающем году. Однако им следует проявить скромность: ретроградные хозева небес не любят хвастунов и могут обнулить блестящие результаты.

Водолей

Водолеям звезды сулят возможность серьезных перемен к лучшему. Нужно лишь решительно браться за дело и смело добиваться поставленных целей.

Рыбы

Рыб ждет хлопотливый год. Окружающие с удовольствием переложат на них всю ответственность за текущие дела, а ретроградные планеты осложнят продвижение вперед. Однако отчаиваться не стоит: иногда нужно взять паузу.

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