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Сколько хранится тазик "Оливье": как не отравиться новогодними салатами

Праздничным блюдам можно продлить срок "жизни" с помощью ряда хитростей

Перед Новым годом – 2020 россияне традиционно готовят салаты в промышленных масштабах. После, как водится, вся семья доедает их из последних сил еще несколько дней. Чем грозит такая экономия еды, рассказали специалисты.

Как выяснилось, новогодним салатом можно запросто отравиться, если он простоял у вас несколько дней. Ведь большая часть их может храниться не больше суток. Продлить срок хранения можно, если не заправлять сразу. Добавляйте соус или майонез только перед подачей на стол. Что касается традиционного "Оливье", то туда также не рекомендуется сразу класть свежие огурцы.

"…салаты после смешивания ингредиентов не подвергаются никакой обработке, поэтому их срок годности исчисляется часами", - цитирует РИА Новости специалиста инспекции по качеству питания (МосГИК) Валентину Семенову.

Еще быстрее портятся многослойные салаты – седелка под шубой, "Мимоза" и другие. Ведь из заправляют сразу же. Самыми стойкими оказались блюда из маринованных и соленых овощей. Они могут храниться 36 часов, отмечает "МИР24".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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