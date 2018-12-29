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Любимый новогодний салат оказался опасным для здоровья

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Из-за оливье у людей часто бывают проблемы с почками и сердцем

Большинство россиян непременно готовит на Новый год это блюдо, ставшее настоящим символом зимнего праздника. Однако диетологи постоянно напоминают о том, что некоторые ингредиенты очень вредны как для самочувствия, так и для фигуры.

По традиционному рецепту в оливье входят колбаса, маринованные или соленые огурцы и майонез. Все эти продукты негативно влияют на организм человека.

Многие виды "докторской" содержат в себе большое количество соли и различных добавок, что никогда не было полезным. Красители, эмульгаторы и стабилизаторы только вредят. Более того, колбаса – это достаточно калорийный продукт, в котором белка намного меньше, чем жира. А это уже негативно сказывается на фигуре, отмечают специалисты.

В огурцах также много соли, большое количество которой вызывает отеки, обезвоживание, проблемы с почками и давлением. А маринованные овощи раздражают слизистую желудка и кишечника с помощью уксуса и специй.

Майонез, как и колбаса, тоже очень калорийный продукт – в среднем в нем содержится 600 ккал на 100 граммов. Даже те виды, на упаковках которых утверждается, что соус диетический, все равно способствуют увеличению веса. Ведь в таком майонезе 200 калорий на 100 г, а добавок намного больше, чем в обычном.

Специалисты, как передает Medportal, советуют минимизировать негативное влияние оливье на здоровье и добавлять в салат не колбасу, а отварное мясо, например, грудку курицы. Майонез готовить дома или менять его на сметану. А вместо соленых или маринованных огурцов использовать свежие.

Впрочем, вместо оливье можно подать на стол и более полезные салаты. Например, разнообразить меню позволит блюдо из кальмаров и нута, из креветок и манго, из говядины и овощей, курицы и апельсинов. По информации портала Nur.Kz, ни майонез, ни колбаса не понадобятся для приготовления этих салатов.

Отдел информации
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