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Дан прогноз для россиян на 2019 год

Россияне во время ЧМ-2018. Фото: globallookpress.com
продолжениеНазваны идеальные праздничные подарки
Стали известны пророчества Ванги

В предсказаниях болгарской ясновидящей, как оказалось, собраны откровения на много лет вперед. Там имеется любопытная информация и на предстоящий год.

Для России он будет удачным, говорится в пророчествах Ванги. Страну ожидает экономический подъем, воспрянут духом также культура с наукой.

Самое интересное в 2019-м произойдет на внешнеполитической арене. По версии провидицы, отношения Москвы и Вашингтона еще больше обострятся. Между странами не исключен конфликт. Скорее всего, война будет информационной, успокаивают эксперты.

Максимально плодотворным год станет для Овнов, Близнецов и Скорпионов. Им повезет и в любви, и в карьере. Но при одном условии – представители данных знаков не должны сидеть на месте.

Близнецы в новом году могут обзавестись хобби, которое будет приносить не только удовольствие, но еще и деньги. Ждет успех также каждое начинание Скорпионов. Плюс – им стоит приготовиться к метаморфозам. Они произойдут как внутри, так и снаружи. На любовном же поприще, советует Ванга, не нужно перегибать палку, но и совсем отказываться от чувств не следует. Самый оптимальный вариант – придерживаться золотой середины, передает портал "Южный федеральный".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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