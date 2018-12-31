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Названы идеальные праздничные подарки

Фото: globallookpress.com
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Заодно эксперты посоветовали, чего нельзя дарить ни в коем случае

Приближающиеся новогодние праздники несут с собой не только приятные хлопоты. Для многих настоящей головной болью становится вопрос о том, что дарить друзьям и родственникам.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова рассказала "Вечерней Москве", как нужно выбрать идеальный подарок. Она подчеркнула, что давно вышли из моды презенты, которые были так популярны в девяностые годы.

Сейчас женщины уже не хотят, чтобы им дарили парфюмерные наборы, колготки и сковородки. А мужчины разлюбили лосьоны для бритья, галстуки и носки.

Психолог Анна Сухова, в свою очередь, считает, что основная ошибка, которую совершают при выборе подарка, заключается в том, что даритель смотрит на свой вкус и предпочтения, а ориентироваться надо на желания получателя. Мужчинам Анна советует преподнести что-то недорогое, но полезное: отвертку или ремень, например.

А вот женщины – более романтические существа, им подойдет подарок с особым значением: приятные мелочи, милые штучки, которые сильному полу покажутся совершенно ненужными. И уж совершенно неуместно дарить на Новый год прекрасным дамам деньги, считает Сухова. Кроме того, считает психолог, подарок должен быть красиво упакован – ведь яркая обертка создает настроение и тоже является частью преподносимого презента.

"Новый год у нас откладывается в памяти как самый важный детский праздник, важнее даже, чем день рождения… Упаковка должна быть стилистически новогодняя, шуршащая, создающая ощущение чуда и волшебства", – подчеркнула Сухова.

Она также добавила, что, выбирая подарок, надо помнить об отношениях между людьми. Так, любимому человеку нужно выбрать более дорогую вещь, другим членам семьи можно купить сувениры, а друзьям и знакомым – что-то небольшое, но интересное.

Кроме того, психолог категорически высказалась против передаривания подарков. "Это нарушает работу психической энергии, попросту портит карму", – добавила она.

В пятерку худших новогодних подарков, по мнению специалистов, входят сувениры с символикой наступающего года – пылесборник, фотоальбом – морально устарел, сувенирные сладости – слишком невкусные, косметика – трудно угадать вкус другого, а также прикольный подарок. Последний вид презентов можно дарить только очень близким друзьям.

Полина ИВАНОВА
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