Россиянам посоветовали пить меньше спиртного, не переедать и одеваться по погоде

Чтобы празднование Нового года не обернулось неприятностями со здоровьем, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться простых правил. Это поможет пережить череду бурных застолий, не набрав лишних килограммов и не испортив настроения.

По мнению экспертов, сценарий праздника нужно продумать заранее. Застолье не должно стать единственным пунктом программы, лучше добавить конкурсы, а также подвижные или настольные игры, подчеркивается на сайте ведомства.

В меню праздничного ужина полезно включить нежирные белковые блюда, свежие овощи и зелень. А такими популярными закусками, как колбасы, сыры, икра, соленая рыба, лучше не злоупотреблять.

Алкоголь нужно пить в умеренных количествах. Спиртное повышает аппетит, что легко приводит к перееданию.

Кроме того, напомнили в ведомстве, зимой нужно одеваться по погоде и чаще мыть руки. Многослойная одежда поможет сохранить тепло, а тщательно вымытые руки предотвратят от вирусных инфекций.