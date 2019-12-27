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Сохранить здоровье: как пережить праздники

Сохранить здоровье: как пережить праздники
Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Царская шуба": многослойный салат из морепродуктов на Новый год
Россиянам посоветовали пить меньше спиртного, не переедать и одеваться по погоде

Чтобы празднование Нового года не обернулось неприятностями со здоровьем, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться простых правил. Это поможет пережить череду бурных застолий, не набрав лишних килограммов и не испортив настроения.

По мнению экспертов, сценарий праздника нужно продумать заранее. Застолье не должно стать единственным пунктом программы, лучше добавить конкурсы, а также подвижные или настольные игры, подчеркивается на сайте ведомства.

В меню праздничного ужина полезно включить нежирные белковые блюда, свежие овощи и зелень. А такими популярными закусками, как колбасы, сыры, икра, соленая рыба, лучше не злоупотреблять. 

Алкоголь нужно пить в умеренных количествах. Спиртное повышает аппетит, что легко приводит к перееданию.

Кроме того, напомнили в ведомстве, зимой нужно одеваться по погоде и чаще мыть руки. Многослойная одежда поможет сохранить тепло, а тщательно вымытые руки предотвратят от вирусных инфекций.

Фоторепортаж
Под шампанское: идеальные и легкие закуски на Новый год
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Валентина МАЙОРОВА

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