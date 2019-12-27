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Чтобы празднование Нового года не обернулось неприятностями со здоровьем, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться простых правил. Это поможет пережить череду бурных застолий, не набрав лишних килограммов и не испортив настроения.
По мнению экспертов, сценарий праздника нужно продумать заранее. Застолье не должно стать единственным пунктом программы, лучше добавить конкурсы, а также подвижные или настольные игры, подчеркивается на сайте ведомства.
В меню праздничного ужина полезно включить нежирные белковые блюда, свежие овощи и зелень. А такими популярными закусками, как колбасы, сыры, икра, соленая рыба, лучше не злоупотреблять.
Алкоголь нужно пить в умеренных количествах. Спиртное повышает аппетит, что легко приводит к перееданию.
Кроме того, напомнили в ведомстве, зимой нужно одеваться по погоде и чаще мыть руки. Многослойная одежда поможет сохранить тепло, а тщательно вымытые руки предотвратят от вирусных инфекций.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем