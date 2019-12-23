Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Ох уж этот оливье: царь новогоднего стола оказался опасным

Ох уж этот оливье: царь новогоднего стола оказался опасным
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ингредиент салата попал в черный список

Редко какой праздничный стол обходится без традиционного оливье. Салат, наравне с душистой елкой и ароматными мандаринами, уже превратился в символ Нового года. 

Однако его приготовление теперь влетает в копеечку, ведь входящие в блюдо ингредиенты дорожают. Между тем не всегда на высоте качество продуктов.

Несмотря на то что оливье, по мнению специалистов Росконтроля, является самым дешевым и безопасным новогодним кушаньем, есть один нюанс. Оказалось, что проблем нет ни с колбасой, ни с курицей, ни с яйцами. Нежданно-негаданно в зону повышенного внимания попал самый простой ингредиент салата, который  сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов назвал "царем новогоднего стола". 

"Картофель внесен нами в черный список, он подвержен серебристой парше. Овощ этот плохо хранится, весь в черных пятнах. Чтобы выбрать правильные продукты для стола, нужно возить с собой лабораторию. Так что нужно опираться на сведения, представленные на сайтах Росконтроля, Роспотребнадзора", – цитирует эксперта НСН

К слову, встреча 2020 г. выйдет на 300 рублей дороже, чем его предшественника. Чтобы накрыть праздничный стол в прошлом году, россиянам понадобилось 6259 руб. 

Но можно серьезно сэкономить и воспользоваться простыми и недорогими рецептами от "Утра"

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей