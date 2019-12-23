Ингредиент салата попал в черный список

Редко какой праздничный стол обходится без традиционного оливье. Салат, наравне с душистой елкой и ароматными мандаринами, уже превратился в символ Нового года.

Однако его приготовление теперь влетает в копеечку, ведь входящие в блюдо ингредиенты дорожают. Между тем не всегда на высоте качество продуктов.

Несмотря на то что оливье, по мнению специалистов Росконтроля, является самым дешевым и безопасным новогодним кушаньем, есть один нюанс. Оказалось, что проблем нет ни с колбасой, ни с курицей, ни с яйцами. Нежданно-негаданно в зону повышенного внимания попал самый простой ингредиент салата, который сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр Борисов назвал "царем новогоднего стола".

"Картофель внесен нами в черный список, он подвержен серебристой парше. Овощ этот плохо хранится, весь в черных пятнах. Чтобы выбрать правильные продукты для стола, нужно возить с собой лабораторию. Так что нужно опираться на сведения, представленные на сайтах Росконтроля, Роспотребнадзора", – цитирует эксперта НСН.

К слову, встреча 2020 г. выйдет на 300 рублей дороже, чем его предшественника. Чтобы накрыть праздничный стол в прошлом году, россиянам понадобилось 6259 руб.

Но можно серьезно сэкономить и воспользоваться простыми и недорогими рецептами от "Утра".