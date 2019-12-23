Приготовить пять блюд можно без ущерба для бюджета

Чтобы накрыть шикарный праздничный стол на Новый год 2020, не обязательно сильно тратиться. Приготовить целых пять блюд можно, закупив продуктов всего на 1 тыс. рублей. "Утро" делится секретом бюджетного новогоднего стола, а также рецептами.

Для приготовления первого закуски, блюда, понадобится: 500 г свеклы, банка селедки, одна головка чеснока, буханка черного хлеба и майонез. Вареную свеклу натереть, выдавить в нее чеснок, туда же добавить майонез и все тщательно перемешать. Хлеб обжарить на растительном масле с двух сторон, намазать на гренки свеклу, а сверху – положить кусочек селедки.

Рецепт первого салата. Ингредиенты: банка красной фасоли, красный лук – 1 шт, банка рубленого тунца, болгарский перец – 1шт, оливковое масло. Порезать лук полукольцами, а перец – кубиками. Добавить фасоль, тунец и масло, а затем все перемешать. Простой салат на Новый год готов!

Рецепт второго салата. Для приготовления понадобится: морковь – 1 шт, вареные яйца – 3 шт, 1-2 зубчика чеснока и майонез. Морковь натереть на крупной терке, выдавить чеснок и порезать яйца соломкой. Заправить блюдо майонезом и тщательно перемешать. Такой необычный салат составит конкуренцию привычному оливье и восхитит гостей.

Теплый салат – четвертое блюдо. Ингредиенты: куриное филе – 1 кг, шампиньоны – 250 г, замороженная стручковая фасоль – 400 г, лук – 1 шт, чеснок и майонез. Рецепт: отварить куриное филе, а фасоль – обжарить на медленном огне. На другой сковороде обжарить лук и грибы. Отварное филе порвать руками на мелкие кусочки, смешать все ингредиенты и заправить майонезом.

На горячее автор Яндекс.Дзен канала "Кухня Кухонная" предлагает приготовить курицу и картофельную запеканку по-французски. Для пятого блюда понадобится: куриное филе, укроп, кефир, чеснок, картофель – 1 кг, лук, сливки, сыр – 250 г, сливочное масло.

В миске смешать кефир, укроп, чеснок и специи. Выложить куриное филе в чашу мультиварки, залить приготовленной смесью и запекать в течение 30 минут. Мясо к новогоднему столу получится мягким и сочным.

Для приготовления нежной запеканки на Новый год необходимо выложить тонко нарезанный картофель в смазанную сливочным маслом чашу мультиварки. Туда же добавить нарезанный полукольцами лук, чеснок и специи. Содержимое залить стаканом сливок и добавить тертый сыр. Запекать, согласно рецепту, 40 минут. На приготовление такого стола понадобится совсем не много времени.

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