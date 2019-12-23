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Дешево и быстро: праздничный стол на Новый год за тысячу

Дешево и быстро: праздничный стол на Новый год за тысячу
Фото: www.globallookpress.com
Приготовить пять блюд можно без ущерба для бюджета

Чтобы накрыть шикарный праздничный стол на Новый год 2020, не обязательно сильно тратиться. Приготовить целых пять блюд можно, закупив продуктов всего на 1 тыс. рублей. "Утро" делится секретом бюджетного новогоднего стола, а также рецептами.

Для приготовления первого закуски, блюда, понадобится: 500 г свеклы, банка селедки, одна головка чеснока, буханка черного хлеба и майонез. Вареную свеклу натереть, выдавить в нее чеснок, туда же добавить майонез и все тщательно перемешать. Хлеб обжарить на растительном масле с двух сторон, намазать на гренки свеклу, а сверху – положить кусочек селедки.

Рецепт первого салата. Ингредиенты: банка красной фасоли, красный лук – 1 шт, банка рубленого тунца, болгарский перец – 1шт, оливковое масло. Порезать лук полукольцами, а перец – кубиками. Добавить фасоль, тунец и масло, а затем все перемешать. Простой салат на Новый год готов!

Рецепт второго салата. Для приготовления понадобится: морковь – 1 шт, вареные яйца – 3 шт, 1-2 зубчика чеснока и майонез. Морковь натереть на крупной терке, выдавить чеснок и порезать яйца соломкой. Заправить блюдо майонезом и тщательно перемешать. Такой необычный салат составит конкуренцию привычному оливье и восхитит гостей.

Теплый салат – четвертое блюдо. Ингредиенты: куриное филе – 1 кг, шампиньоны – 250 г, замороженная стручковая фасоль – 400 г, лук – 1 шт, чеснок и майонез. Рецепт: отварить куриное филе, а фасоль – обжарить на медленном огне. На другой сковороде обжарить лук и грибы. Отварное филе порвать руками на мелкие кусочки, смешать все ингредиенты и заправить майонезом. 

На горячее автор Яндекс.Дзен канала "Кухня Кухонная" предлагает приготовить курицу и картофельную запеканку по-французски. Для пятого блюда понадобится: куриное филе, укроп, кефир, чеснок, картофель – 1 кг, лук, сливки, сыр – 250 г, сливочное масло.

В миске смешать кефир, укроп, чеснок и специи. Выложить куриное филе в чашу мультиварки, залить приготовленной смесью и запекать в течение 30 минут. Мясо к новогоднему столу получится мягким и сочным.

Для приготовления нежной запеканки на Новый год необходимо выложить тонко нарезанный картофель в смазанную сливочным маслом чашу мультиварки. Туда же добавить нарезанный полукольцами лук, чеснок и специи. Содержимое залить стаканом сливок и добавить тертый сыр. Запекать, согласно рецепту, 40 минут. На приготовление такого стола понадобится совсем не много времени.

Ранее "Утро" поделилось рецептом легких закусок на Новый год, идеально сочетающихся с шампанским.

Фоторепортаж
Мясные корзинки: эффектное горячее блюдо на Новый год
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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