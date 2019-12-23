Простые блюда идеально дополнят вкус игристого напитка

Новогодняя ночь традиционно не обходится без шампанского. Однако подобрать подходящую закуску, чтобы раскрыть вкус напитка, удается не всегда. "Утро" делится рецептами простых блюд на Новый год 2020, идеально сочетающихся с шампанским.

Картофельные чипсы с солью или попкорн отлично подойдут к игристому напитку. Благодаря сочетанию хрустящей текстуры и соленого вкуса с кислинкой шампанского эти закуски станут самым простым и подходящим вариантом для новогоднего стола.

Крудите, или закуска из сырых овощей. Нарезанные палочками морковь, огурец и сельдерей с добавлением солоноватого соуса станут отличной закуской к Новому году.

Классическое новогоднее блюдо – бутерброды с икрой – по-новому раскроет вкус шампанского. Икру можно заменить хамоном (сыровяленым свиным окороком) или прошутто (ветчиной, сделанной из окорока, натертого солью), главное – чем-то соленым.

Жареная курица в хрустящей панировке и бутылка игристого – неожиданное, но идеальное сочетание на Новый год. Важно, чтобы закуска была не слишком острой, иначе она перебьет вкус праздничного напитка.

Рыба и морепродукты также отлично подойдут к новогоднему напитку благодаря нежной текстуре и солоноватому вкусу. А также избавят от головной боли 1 января, ведь, если подобрать правильные закуски, похмелья можно избежать.

Главное правило – не перебивать вкус алкоголя чересчур острыми или сладкими блюдами, а также воздержаться от тяжелой еды. Автор Яндекс-Дзен канала "Такое вино" пишет, что можно выбрать любые закуски, если они кажутся наиболее подходящими именно вам.

Ранее "Утро" поделилось рецептом легкой закуски на Новый год, которую можно приготовить буквально за 10 минут.