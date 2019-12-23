Гражданам страны посоветовали отказаться от любимого продукта новогоднего стола

В красной икре, которую так любят россияне подавать к новогоднему столу, присутствует кишечная палочка. Поэтому специалисты посоветовали отказаться от ее употребления в праздничные дни. Об этом заявили сопредседатель Союза потребителей "Росконтроль" Александр Борисов и врач-диетолог Лидия Ионова.

Эксперты отметили, что икра является очень сложным продуктом.

"Консерванты сейчас мы не обнаруживаем в образцах, зато везде присутствует кишечная палочка", – цитирует НСН представителя "Росконтроля".

Критике подверглась и еще одна продуктовая страсть населения нашей страны, а именно – селедка. По словам экспертов, у нее низкое качество из-за того, что эту рыбу мы употребляем без тепловой обработки. Зато у специалистов не возникло претензий к консервам.

Кроме того, россиянам посоветовали расправляться с салатами сразу в ночь на Новый год и не прятать их в холодильники.

Таким образом, нас хотят отвадить от сельди под шубой и бутербродов с красной икрой. Однако "Утро" приветствует классические застольные рецепты, в том числе с любимым российским деликатесом и солеными морепродуктами. Главное – выбирать правильно и осторожно.

