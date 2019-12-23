Оригинальное угощение станет украшением праздничного стола

Через какую-то неделю российские дамы начнут суетливо искать рецепты, которыми можно не только порадовать, но и удивить гостей на Новый год.

Однако самые прагматичные хозяйки уже запаслись списком уникальных блюд: основных и закусок. И вот одно из них – "Мандаринки".

Для его приготовления понадобятся 150 г куриного филе, два яйца, 100 г сыра, 1-2 зубчика чеснока, специи по вкусу, а также столовая ложка сметаны, натурального йогурта или майонеза (для тех, кто не следит за фигурой), перечисляет Instagram-блогер yummy_pp_lera. Для оформления закуски понадобится отварная морковь.

Все ингредиенты, кроме мяса птицы, которое режется кубиками, необходимо пропустить через мелкую терку. Морковь откладываем в сторонку.



Остальные продукты смешиваются и заправляются одним из вышеперечисленных соусов.



Затем из "салата" нужно сформировать похожие по размеру на мандарины шарики и окутать их тертой морковью.Для этого ее нужно раскатать в блин на пищевой пленке.

Но можно обойтись и без нее.