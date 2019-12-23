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"Мандаринки" из курицы: необычная закуска на Новый год

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Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Оригинальное угощение станет украшением праздничного стола

Через какую-то неделю российские дамы начнут суетливо искать рецепты, которыми можно не только порадовать, но и удивить гостей на Новый год.

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Однако самые прагматичные хозяйки уже запаслись списком уникальных блюд: основных и закусок. И вот одно из них – "Мандаринки".

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Для его приготовления понадобятся 150 г куриного филе, два яйца, 100 г сыра, 1-2 зубчика чеснока, специи по вкусу, а также столовая ложка сметаны, натурального йогурта или майонеза (для тех, кто не следит за фигурой), перечисляет Instagram-блогер yummy_pp_lera. Для оформления закуски понадобится отварная морковь. 

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Все ингредиенты, кроме мяса птицы, которое режется кубиками, необходимо пропустить через мелкую терку. Морковь откладываем в сторонку.

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Остальные продукты смешиваются и заправляются одним из вышеперечисленных соусов.

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Затем из "салата" нужно сформировать похожие по размеру на мандарины шарики и окутать их тертой морковью.Для этого ее нужно раскатать в блин на пищевой пленке.

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Но можно обойтись и без нее.

 

Ксения АНДРЕЕВА

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