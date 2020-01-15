"Ангару-5" отгрузят военным, несмотря ни на что

Минобороны получит долгожданную первую тяжелую ракету "Ангара" до конца первого квартала 2020 года. Вторую доставят военным до конца года. Такие очень оптимистичные прогнозы озвучил представитель "Роскосмоса".

Корпорация осуществляет жесткий контроль за производством, которое идет на омском ПО "Полет", заявил он ТАСС. По его словам, предприятие будет выпускать в год две тяжелые "Ангара-5" и одну легкую "Ангара-А1.2". До выхода "Полета" на полную мощность после реконструкции, по-прежнему будут использоваться "токсичные" "Протон-М". Затем в Омске планируют производить по восемь ракет "Ангара-5" в год.

Пока состоялся всего один старт ракеты-носителя "Ангара-5" с космодрома Плесецк 23 декабря. Второй пуск, который должен был состояться еще в 2016 г., как раз планируется в первой половине 2020 года. Это и есть первая ракета Минобороны, о которой идет речь. Второй и третий также должны состояться в апреле и ноябре.

Стоит отметить, что все это были летно-конструкторские испытания, которые запланированы до 2026 года. То есть до этого времени ракету-носитель продолжат тестировать, и она не будет выводить на орбиту никакой полезной нагрузки. Если испытания пройдут успешно, тогда можно будет говорить, что у тяжелой ракеты "Ангара-5" есть будущее.

Ранее проект критиковали за дороговизну. Так, еще три года назад заместитель генерального директора РКК "Энергия" Александр Деречин сказал, что из-за высокой стоимости запуска эта ракета является неконкурентоспособной на международном рынке. С другой стороны, России так нужна тяжелая ракета, как и пока не работающий на полную мощность космодром "Восточный", что пока эта проблема отошла на второй план.