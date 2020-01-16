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Россия скрыла катастрофу спутника-шпиона

Россия скрыла катастрофу спутника-шпиона
Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Аппарат внезапно самоуничтожился

Российский спутник-шпион "Космос-2491", который пропал в декабре, развалился на части. Об этом сообщили источники в NASA. По данным управления, специалисты насчитали в космосе десять фрагментов засекреченного спутника.

На Западе полагают, что космический зонд строился в рамках программы Nivelir, которая предполагает производство маневренных спутников для проверки других космических объектов, передает Daily Mail. Кроме того, Россия испытывает аппараты, которые могут уводить с орбиты другие спутники, то есть практически "космические истребители".

Как написал на своей странице в Twitter астроном Джонатан Макдауэлл, в декабре 2013 г. Москва запустила три военных спутника, а также четвертый, позднее получивший название "Космос-2491".

По данным ученого, последний завершил свою миссию еще в 2014 г., а 23 декабря 2019 г. внезапно сошел с орбиты и разрушился. В "Роскосмосе" и Минобороны эту информацию никак не прокомментировали.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А ВРАТЬ И МОЛЧАТЬ-ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ МОСКАЛЕЙ !!!
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