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Россия и Великобритания схлестнутся в космосе

Россия и Великобритания схлестнутся в космосе
Фото: pixabay.com
Лондон объявил о создании "Звездного командования"

По примеру США британские военные решили создать свои космические войска, чтобы дать достойный отпор русским в космосе. До этого в Великобритании ничего подобного не было.

Министерство обороны Королевства начало формировать Космическое командование. Структуру уже возглавил вице-маршал авиации Харви Смит, который руководил Группой №1, пишет Defense News.

Официально поводом для создания Космического командования называют необходимость единого управления космическими программами и активами страны. Однако в реальности Лондон давно беспокоят российские-спутники шпионы и новейшие разработки России в космической отрасли. В частности, это аппараты, которые могут уводить другие спутники с орбиты и фактически уничтожать их таким образом.

Ранее британцы уже выделили 2,5 млн фунтов стерлингов на строительство первого в стране космодрома с площадкой для вертикального взлета в Шотландии. По плану он будет готов уже в начале 2020-х годов.

Александр ИЛЬИН

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