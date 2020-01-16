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В центре галактики нашли загадочные объекты

В центре галактики нашли загадочные объекты
Фото: pixabay.com
Сверхмассивная черная дыра преподнесла очередной сюрприз

Астрономы обнаружили 6 необычных небесных тел, вращающихся вокруг Альфы Стрельца в самой середине Млечного пути. Именно там находится загадочная гигантская черная дыра, которую много лет изучают астрофизики всего мира.

Как сообщает Science Alert, эти объекты вообще не похожи ни на что известное ученым. Специалисты выделили их в новый класс и назвали их G-объектами. Первыми были обнаружены тела G-1 и G-2 – это произошло около 20 лет назад. Они напоминали гигантские газовые облака, однако вели себя не так, как действуют подобные скопления.

"Они выглядят как газ, однако ведут себя как звезды", – объяснила физик и астроном Андреа Гез из Университета Калифорнии. Вместе с коллегами она изучала центр Галактики более двух десятков лет. Основываясь на полученной информации, команда физиков открыла 4 новых G-объекта: G-3,G-4,G-5 и G-6.

По мнению исследователей, эти странные небесные тела были когда-то двойными звездами. Впоследствии они слились, образовав гигантское светило, вокруг которого есть скопления звездной пыли и газа.

К такому выводу астрофизики пришли, наблюдая за G-2. Когда объект приблизился на минимальное расстояние к черной дыре, от "растекся", потеряв некоторое количество газа. Когда же G-2 удалился от дыры по своей орбите, он стал более компактным. Ученые продолжают наблюдать за созвездием Стрельца, рассчитывая, что дальнейшая информация поможет пролить свет на процессы формирования и развития галактик во Вселенной.

Валентина МАЙОРОВА

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