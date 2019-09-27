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Камеры телескопа TESS запечатлели редчайшее явление: уничтожение звезды черной дырой.
По оценкам специалистов NASA, такие события происходят не чаще, чем раз в 10 тыс. – 100 тыс. лет.
Процесс поглощения прошел достаточно быстро: черная дыра зацепила небесное тело, оказавшееся слишком близко, и втянула его в себя. Газовый "хвост", оставшийся после гибели звезды, развеялся в космическом пространстве.
Видеоролик NASA доступен на Youtube.
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