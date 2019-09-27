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Черная дыра попала на видео

Убила звезду: агрессивная черная дыра попала на видео
Фото: pixabay.com
продолжениеРазгадка близка: следы пришельцев нужно искать на Луне
От небесного тела остался лишь газовый "хвост"

Камеры телескопа TESS запечатлели редчайшее явление: уничтожение звезды черной дырой.

По оценкам специалистов NASA, такие события происходят не чаще, чем раз в 10 тыс. – 100 тыс. лет.

Процесс поглощения прошел достаточно быстро: черная дыра зацепила небесное тело, оказавшееся слишком близко, и втянула его в себя. Газовый "хвост", оставшийся после гибели звезды, развеялся в космическом пространстве.

Видеоролик NASA доступен на Youtube.


Валентина МАЙОРОВА
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