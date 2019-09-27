От небесного тела остался лишь газовый "хвост"

Камеры телескопа TESS запечатлели редчайшее явление: уничтожение звезды черной дырой.

По оценкам специалистов NASA, такие события происходят не чаще, чем раз в 10 тыс. – 100 тыс. лет.

Процесс поглощения прошел достаточно быстро: черная дыра зацепила небесное тело, оказавшееся слишком близко, и втянула его в себя. Газовый "хвост", оставшийся после гибели звезды, развеялся в космическом пространстве.

Видеоролик NASA доступен на Youtube.



