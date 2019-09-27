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Разгадка близка: следы пришельцев нужно искать на Луне

Разгадка близка: следы пришельцев нужно искать на Луне
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНеопознанные объекты засекли на Камчатке
На спутнике Земли хранятся послания, возраст которых равен миллиардам лет

NASA недавно поделилось амбициозными проектами освоения Луны: предполагается, что в 2024 г. туда после долгого перерыва высадятся астронавты, а к 2028 г. – будет построена база.

Астрофизик Абрахам Лоэб считает, что эти планы помогут наконец-то дать ответ на вопрос, существует ли в космосе жизнь где-то еще,помимо Земли. Лунную поверхность он сравнивает со своего рода сетью, в которую попадают частицы внеземной жизни. Так как на Луне нет атмосферы, возможные инопланетные артефакты остаются неповрежденными, подчеркивает ученый. "Письма" из далеких звездных систем скапливаются на спутнике Земли, как в почтовом ящике, продолжает аналогии астроном. И возраст этих посланий может достигать нескольких миллиардов лет.

Освоение Луны также поможет ученым лучше разобраться в тайнах структуры и формирования Вселенной. Благодаря тому, что на Луне нет атмосферы, сигналы с далеких галактик доходят туда без искажений, то же самое касается и изображений, которые могут быть получены с помощью лунных телескопов, отмечается в статье, опубликованной в Scientific American.


Валентина МАЙОРОВА
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