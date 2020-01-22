Человечество приблизилось к раскрытию одной из самых главных тайн Вселенной

Эхо рентгеновского излучения проникло в потаенные места черной дыры. Благодаря исследованию наконец-то удалось измерить ее массу.

Британские астрономы выяснили, что гигантская бездна весит порядка двух миллионов Солнц, говорится в релизе на Phys.org. Секретную область черной дыры удалось разглядеть не сразу.

Например, ученые не смогли увидеть ее, когда было получено первое изображение загадочного космического пространства и окружающего его газа. Раскрыть одну из главных астрономических тайн помог новый подход.

Наблюдая за ядром галактики IRAS 13224-3809, специалисты использовали космическую обсерваторию XMM-Newton.

Ранее сообщалось, что одна из черных дыр может погубить человечество, а другую – еще более зловещую - нашли за Сатурном.