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Привет из космоса: инопланетяне подали знак с орбиты

Привет из космоса: инопланетяне подали знак с орбиты
Фото: pixabay.com
Гуманоиды воспользовались изобретением землян

Забытый американцами на орбите спутник волшебным образом заработал спустя полвека. LES-1 был запущен США еще в феврале 1965 года.

А через несколько лет его потеряли из виду. При этом космический аппарат не выполнил и половины своих целей. Утрату зафиксировали в 1967 году. Однако в 2013-м спутник подал первые признаки жизни.

Сигнал уловил британский радиоастроном-любитель Фил Уильямс. Каждые четыре секунды спутник давал себя знать.  Но эксперты не сразу поверили в реальность происходящего. И только через три года она выяснили, что приветы на Землю шлет потерянный спутник заокеанской державы.

Выяснилось, что он реагировал на свет. Когда солнечные панели были в тени, сигнал пропадал. Между тем автор Яндекс Дзен канала "Мир чудес" объясняет неожиданное "воскрешение" аппарата по-своему.

"Поневоле начинаешь верить в инопланетян", – заявил он.

Напомним, ранее "Утро" рассказывало о базе пришельцев с Нибиру, которые закопали на Земле свое оружие.

Ксения АНДРЕЕВА

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