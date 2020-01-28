Ученые предупредили о представляющих опасность космических спутниках

Достижения СССР в области освоения околоземной орбиты в середине прошлого века оборачиваются большими проблемами сегодня. Особую опасность представляют спутники на атомных источниках энергии. На это указал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

"Если сам аппарат никогда в плотные слои атмосферы не должен войти, то осколки, которые образовались, капли топлива, быстро снижаются и могут попасть в атмосферу", – пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

В свое время было принято решение отправлять старые спутники с остатками ядерного топлива подальше от атмосферы – на так называемые "орбиты захоронения" высотой более 900 километров. Считалось, что там аппараты смогут летать вечно, никому не угрожая. В действительности оказалось не так все просто:

"Был неприятный случай, когда летающий на большой высоте аппарат с ядерным реактором разрушился. По-видимому, решение запускать эти аппараты на "орбиты захоронения" было не совсем удачным, и проблема остается", – приводит РИА "Новости" мнение ученого.

В прошлом веке в СССР было разработано 4 типа ядерных установок, которые применялись в космосе. Аналогичные спутники запускали и США.