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Черная дыра в центре Галактики развернулась в сторону Земли

Фото: pixabay.com
Астрономы столкнулись с неожиданным поведением космического объекта

Международная группа ученых впервые оценила размеры гигантской черной дыры, находящейся в созвездии Стрельца в центре нашей Галактики.

Результаты работы исследователей опубликованы в Astrophysical Journal. В настоящее время бытует мнение, что в центре всех галактик расположены сверхмассивные черные дыры, которые поглощают материю и частично выбрасывают ее назад в виде так называемых джетов, пучков плазмы, имеющих скорость, почти равную скорости света.

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Астрофизики, изучавшие черную дыру в Стрельце, получили фотографии ее излучения около года назад. Выяснилось, что дыра имеет асимметричное строение, она небольшого размера, а выбросы ее джетов направлены в cторону Земли. Ранее ученые считали, что черная дыра, во-первых, гораздо крупнее, а во-вторых, выбросы плазмы из нее не летят к нашей планете.

Ожидается, что, когда астрономы завершат обработку информации, полученной при помощи телескопов, они смогут более детально понять особенности строения и поведения "черного сердца" Млечного пути.

Валентина МАЙОРОВА
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