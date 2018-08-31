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Землю поглотит черная дыра

Фото: pixabay.com
Ученые раскрыли сценарий апокалипсиса

Сотрудники Принстонского университета рассказали о том, что конец света для землян могут создать гравитационные волны, пишет Newsweek.

Они утверждают, что, столкнувшись, волны могут создать черную дыру, которая и засосет нашу планету. Впрочем, физики не называют дату апокалипсиса.

"Если эти волны окажутся достаточно большими, их столкновение может создать черную дыру, зону в космосе с настолько мощным гравитационным полем, из которого не вырваться даже свету", – предупредили ученые.

Исследователи рассказали, что гипотезу о существовании этого явления выдвинул еще Эйнштейн. В 2016 г. ее подтвердили физики.

"Гравитационные волны можно сравнить с рябью, которая возникает на поверхности пространства и времени", – написали авторы.

Специалисты считают, что методы, которые они использовали при проведении исследования, помогут решить другие проблемы, связанные с сильной гравитацией поля.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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