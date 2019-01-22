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Суперлуние и метеорит: катаклизм попал на видео

Фото: pixabay.com
Ученые засняли бомбардировку из космоса

Американские астрономы поделились с широкой публикой роликом, в котором запечатлено падение метеорита на естественный спутник Земли во время полного затмения.

В понедельник, 21 января, во многих уголках нашей планеты можно было полюбоваться уникальным зрелищем – так называемой кровавой Луной – лунным затмением, случившимся в момент суперлуния, когда наш спутник ближе всего подошел к поверхности Земли.

На кадрах можно рассмотреть белую вспышку, которая, скорее всего, произошла из-за падения метеорита, ударившегося о лунную поверхность.

Исследователи калифорнийской обсерватории Гриффита напоминают, что у Луны нет собственной атмосферы, поэтому на нее часто падают астероиды. свидетельствует об этом огромное количество кратеров, самые крупные из которых можно даже разглядеть невооруженным глазом.

Валентина МАЙОРОВА
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