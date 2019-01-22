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Американские астрономы поделились с широкой публикой роликом, в котором запечатлено падение метеорита на естественный спутник Земли во время полного затмения.
В понедельник, 21 января, во многих уголках нашей планеты можно было полюбоваться уникальным зрелищем – так называемой кровавой Луной – лунным затмением, случившимся в момент суперлуния, когда наш спутник ближе всего подошел к поверхности Земли.
На кадрах можно рассмотреть белую вспышку, которая, скорее всего, произошла из-за падения метеорита, ударившегося о лунную поверхность.
Исследователи калифорнийской обсерватории Гриффита напоминают, что у Луны нет собственной атмосферы, поэтому на нее часто падают астероиды. свидетельствует об этом огромное количество кратеров, самые крупные из которых можно даже разглядеть невооруженным глазом.
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